Как сохранить доход от сбережений после снижения ставки — советы эксперта

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Накопительные счета и краткосрочные вклады остаются наиболее выгодными инструментами для хранения сбережений на фоне снижения ключевой ставки. Об этом в интервью Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%, однако, по словам эксперта, банковские вклады по-прежнему сохраняют привлекательность.

"Их доходность оценивают по реальной процентной ставке, — пояснил Бархота. — Это разница между ключевой ставкой и инфляцией. Сейчас она составляет около 10%, что по-прежнему выгодно".

Почему краткосрочные вклады — предпочтительнее

Экономист рекомендует выбирать вклады сроком до одного года, так как в ближайшие месяцы доходность депозитов может снизиться:

Будущие ставки по депозитам через 3-6 месяцев, скорее всего, будут ниже сегодняшних, отметил он.

Накопительный счет — гибкая альтернатива

Еще один удобный способ сохранить доход от процентов — накопительный счет, который, по словам Бархоты, сочетает доходность классического вклада и гибкость доступа к деньгам. С него можно ежедневно снимать или пополнять средства без потери процентов.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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