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Пенсионные выплаты сдвинут из-за Дня России: когда ждать деньги

1:01
Экономика

Российским пенсионерам зачислят выплаты до 11 июня включительно в связи с приближающимися праздничными днями. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его слова приводит ТАСС.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Обычно пенсии поступают получателям с 12 по 15 число каждого месяца, однако в июне эти даты совпадают с длинными выходными по случаю Дня России. Чтобы избежать задержек, Социальный фонд досрочно организует все выплаты.

"Соцфонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников — до 11 июня включительно", — отметил Нилов.

По его словам, такая практика применяется регулярно. Например, в январе 2025 года выплаты также были перенесены — многие россияне получили пенсии ещё в декабре 2024-го.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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