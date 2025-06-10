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Турецкий холдинг отказался от добычи золота на Украине: не оправдались ожидания

1:06
Экономика

Турецкая строительная компания Onur Group прекратила инвестиции в добычу золота на Украине, сочтя проект экономически нецелесообразным. Об этом заявил генеральный менеджер компании в Украине Эмре Караахметоглу, его слова приводит ТАСС.

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

Речь идет о разработке Желтоводской золоторудной площади в Днепропетровской области. Как отметил представитель холдинга, изначально компания рассчитывала на содержание около 4,5 грамма золота на тонну руды, но по факту содержание оказалось в три раза ниже — всего 1,4 грамма на тонну.

"Это не дает экономической целесообразности для добычи. Поэтому мы не видим перспектив на этом участке и не планируем инвестировать дальше", — пояснил Караахметоглу.

Несмотря на отказ от золота, Onur Group не уходит с украинского рынка. Компания планирует сосредоточиться на промышленной разработке графитового месторождения в Хмельницкой области. Начало работ там намечено на 2026 год.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85 372 377 чел. (2024, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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