Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Саудовская Аравия перешла к реализации долгосрочной стратегии ценового давления, направленной на поэтапное возвращение утраченных позиций на мировом нефтяном рынке.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Как заявил глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp. Франсиско Бланш, эта кампания будет не краткосрочным ударом, а продолжительным противостоянием, рассчитанным на вытеснение конкурентов, прежде всего американских сланцевых компаний и других участников ОПЕК+.

Ключевой задачей Эр-Рияда становится планомерное сокращение рыночной доли сланцевой нефти США, которая за последние годы существенно укрепила свои позиции благодаря технологическим прорывам.

Параллельно Саудовская Аравия намерена вернуть контроль над сегментами рынка, перешедшими к другим членам ОПЕК+, включая Россию и ОАЭ. Для этого королевство готово поддерживать цены на уровне, делающем добычу конкурентов менее рентабельной, пишет Bloomberg Television.

Эксперты предупреждают, что подобная тактика может привести к затяжному периоду нестабильности на нефтяном рынке. В отличие от ценовых войн 2014-2016 и 2020 годов, нынешнее противостояние будет развиваться постепенно, что создает риски для бюджетообразующих отраслей нефтедобывающих стран.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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