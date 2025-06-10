Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?

Саудовская Аравия перешла к реализации долгосрочной стратегии ценового давления, направленной на поэтапное возвращение утраченных позиций на мировом нефтяном рынке.
Как заявил глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp. Франсиско Бланш, эта кампания будет не краткосрочным ударом, а продолжительным противостоянием, рассчитанным на вытеснение конкурентов, прежде всего американских сланцевых компаний и других участников ОПЕК+.
Ключевой задачей Эр-Рияда становится планомерное сокращение рыночной доли сланцевой нефти США, которая за последние годы существенно укрепила свои позиции благодаря технологическим прорывам.
Параллельно Саудовская Аравия намерена вернуть контроль над сегментами рынка, перешедшими к другим членам ОПЕК+, включая Россию и ОАЭ. Для этого королевство готово поддерживать цены на уровне, делающем добычу конкурентов менее рентабельной, пишет Bloomberg Television.
Эксперты предупреждают, что подобная тактика может привести к затяжному периоду нестабильности на нефтяном рынке. В отличие от ценовых войн 2014-2016 и 2020 годов, нынешнее противостояние будет развиваться постепенно, что создает риски для бюджетообразующих отраслей нефтедобывающих стран.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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