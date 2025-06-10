На Камчатке началась путина: уже выловлено 466 тонн лосося

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Камчатка официально открыла сезон лососевой путины, зарегистрировав к настоящему моменту вылов в 466 тонн рыбы.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info судно

В Сахалинской области рыбаки пока добыли около 4 тонн, что говорит о том, что основной промысел в этом регионе еще не начался. В Хабаровском крае показатели вылова составляют 0,722 тонны, а в Приморском крае — 0,168 тонны.

Согласно данным, предоставленным пресс-службой ВНИРО, основную часть улова составляет нерка — 444 тонны, что эквивалентно 94,3%. Далее следуют сима — 5 тонн (1,1%), чавыча — 21 тонна (4,5%), кета — 1 тонна (0,01%) и горбуша — 0,16 тонны (0,03%). Примечательно, что за последние выходные объемы вылова нерки и чавычи достигли 256 и 8 тонн соответственно.

Научные сотрудники рыбохозяйственной отрасли приступили к мониторингу путины в различных регионах. Для подсчета популяции тихоокеанских лососей во время их миграции используются два научно-исследовательских судна — "ТИНРО" и "Профессор Кагановский". Работа по учету продлится с 3 июня по 3 июля.

Уточнения

Чавы́ча (лат. Oncorhynchus tshawytscha) — широко распространённый вид анадромных рыб семейства лососёвых. Самый крупный из тихоокеанских лососей. Средний размер ходовой чавычи 90 см. В камчатских водах была выловлена самая крупная особь чавычи длиной 247 см и массой 61,2 кг.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.