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На Камчатке началась путина: уже выловлено 466 тонн лосося

1:32
Экономика

Камчатка официально открыла сезон лососевой путины, зарегистрировав к настоящему моменту вылов в 466 тонн рыбы.

судно
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
судно

В Сахалинской области рыбаки пока добыли около 4 тонн, что говорит о том, что основной промысел в этом регионе еще не начался. В Хабаровском крае показатели вылова составляют 0,722 тонны, а в Приморском крае — 0,168 тонны.

Согласно данным, предоставленным пресс-службой ВНИРО, основную часть улова составляет нерка — 444 тонны, что эквивалентно 94,3%. Далее следуют сима — 5 тонн (1,1%), чавыча — 21 тонна (4,5%), кета — 1 тонна (0,01%) и горбуша — 0,16 тонны (0,03%). Примечательно, что за последние выходные объемы вылова нерки и чавычи достигли 256 и 8 тонн соответственно.

Научные сотрудники рыбохозяйственной отрасли приступили к мониторингу путины в различных регионах. Для подсчета популяции тихоокеанских лососей во время их миграции используются два научно-исследовательских судна — "ТИНРО" и "Профессор Кагановский". Работа по учету продлится с 3 июня по 3 июля.

Уточнения

Чавы́ча (лат. Oncorhynchus tshawytscha) — широко распространённый вид анадромных рыб семейства лососёвых. Самый крупный из тихоокеанских лососей. Средний размер ходовой чавычи 90 см. В камчатских водах была выловлена самая крупная особь чавычи длиной 247 см и массой 61,2 кг.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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