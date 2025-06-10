Работать меньше, жить лучше: Южная Корея будет тестировать 4,5-дневную рабочую неделю

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Южной Корее сотрудники финансовых организаций активно обсуждают возможность перехода на график с 4,5-дневной рабочей неделей, направленный на улучшение баланса между профессиональной и личной жизнью.

Фото: commons.wikimedia.org by Wpcpey, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Парк Йоидо, Южная Корея

Если инициатива будет реализована, финансовый сектор станет первым в Южной Корее, где сотрудники будут работать менее пяти дней в неделю.

Корейский профсоюз работников финансовой индустрии (KFIU), представляющий интересы более 100 тысяч сотрудников банков, кредитных организаций и других финансовых учреждений, заявил о начале переговоров с руководством по ключевым вопросам трудовых отношений на 2026 год.

Представители профсоюза подчеркнули, что в перечень вопросов для обсуждения, помимо заработной платы, пособий и социального обеспечения, будет включена возможность введения 4,5-дневной рабочей недели.

Дискуссии о четырехдневной рабочей неделе становятся все более актуальными, так как исследования показывают, что пятидневная рабочая неделя не всегда гарантирует более высокую производительность.

В Южной Корее продолжительный рабочий день связывают с низким уровнем рождаемости и другими демографическими изменениями, которые в долгосрочной перспективе могут негативно повлиять на экономический рост страны.

Уточнения

Диску́ссия (от лат. discussio — «рассмотрение, исследование») — обсуждение спорного вопроса, проблемы; разновидность спора, направленного на достижение истины и использующего только корректные приёмы ведения спора.





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