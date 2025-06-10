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Лисы атаковали миллиардный проект Google: что происходит в саду на крыше небоскрёба

1:43
Экономика

Новая штаб-квартира Google в Лондоне, стоимостью миллиард фунтов стерлингов, изначально задумывалась как ультрасовременное пространство, рассчитанное на десятилетия использования. Однако проект столкнулся с неожиданной проблемой — лисами.

Лиса
Фото: flickr.com by Доминико Сальваньин, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лиса

Эти животные обосновались в саду на крыше небоскреба в Кингс-Кросс. Источники, знакомые с ходом строительства, подтверждают, что нашествие лис длится уже три года. По словам одного из них, лисы начали рыть норы на территории сада. Животное видели в разных частях здания, но поймать его не удавалось. Также были замечены следы их жизнедеятельности.

Эксперты предполагают, что лис привлекают грызуны или остатки пищи. По мнению специалиста по борьбе с вредителями, Лондон стал для них идеальной средой обитания.

Представитель Google заявил, что появление лис на строительных площадках — обычное явление, и их присутствие не оказывает существенного влияния на строительство. Чтобы избавиться от лис, рекомендуется устранить источники пищи, установить ограждение и заделать все щели.

Новое здание Google, строительство которого было объявлено в 2013 году, стало первым полностью принадлежащим компании объектом за пределами США. В 11-этажном здании смогут разместиться до 7000 сотрудников. Сад на крыше площадью 300 квадратных метров будет включать 40 000 тонн почвы, 250 деревьев, беговую дорожку, места для отдыха, бассейн и все необходимое для привлечения пчел, летучих мышей, птиц и бабочек.

Уточнения

Google LLC (МФА [ɡuːɡl], MWCD /ˈgü-gəl/, по-русски: «Гугл») — транснациональная корпорация из США в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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