Сколько придётся платить за ЖКХ с 1 июля: раскрыты причины роста тарифов

С наступлением июля в России произойдет корректировка стоимости услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Информацию о планируемом увеличении предоставил Александр Якубовский, представитель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
Согласно его заявлению, средний рост тарифов по стране составит 11,9%. При этом, в отдельных регионах повышение будет более значительным: в Северной Осетии ожидается увеличение на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — до 18%, а в Татарстане и Дагестане — до 17,5%.
Корректировка тарифов обусловлена рядом причин. Среди них — потребность в модернизации устаревшей инфраструктуры ЖКХ, увеличение затрат на вывоз мусора, климатические особенности регионов, рост цен на энергетические ресурсы, такие как газ и электроэнергия, а также общая инфляция в экономике.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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