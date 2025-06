10 тыс. рабочих мест и миллионные контракты: атомные электростанции возвращаются в Великобританию

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях стремления британского правительства к декарбонизации энергосистемы к 2030 году атомные электростанции приобретают всё большее значение как источник электроэнергии, заменяющий ископаемое топливо "зеленой" энергией.

Фото: commons.wikimedia.org by Денис Блищ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ атомная станция

Последней завершенной Великобританией АЭС была Sizewell B, построенная в 1987 году. В настоящее время ведется строительство станции Hinkley Point C в Сомерсете, которая, как ожидается, обеспечит энергией около шести миллионов домов.

Министр энергетики Эд Милибэнд заявил, что новые атомные электростанции необходимы для обеспечения доступной чистой энергии, защиты семейных финансов, восстановления контроля над энергетикой и решения климатического кризиса. По его словам, это инвестиции в снижение счетов и создание рабочих мест для обеспечения энергетической безопасности.

Совместные управляющие директора Sizewell C заявили, что начинается новая глава в истории Sizewell C, первой британской атомной электростанции за последние 30 лет. Ожидается, что на пике строительства Sizewell C создаст 10 000 рабочих мест, и компания уже заключила контракты с местными предприятиями на сумму 330 миллионов фунтов стерлингов. Планируется, что электростанция, которая будет обеспечивать электроэнергией шесть миллионов домов, вступит в строй в 2030-х годах, пишет The Standard.

Уточнения

Контракт — особое соглашение между человеком и государством, порождающее административно-правовые отношения.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.