10 тыс. рабочих мест и миллионные контракты: атомные электростанции возвращаются в Великобританию

В условиях стремления британского правительства к декарбонизации энергосистемы к 2030 году атомные электростанции приобретают всё большее значение как источник электроэнергии, заменяющий ископаемое топливо "зеленой" энергией.
Последней завершенной Великобританией АЭС была Sizewell B, построенная в 1987 году. В настоящее время ведется строительство станции Hinkley Point C в Сомерсете, которая, как ожидается, обеспечит энергией около шести миллионов домов.
Министр энергетики Эд Милибэнд заявил, что новые атомные электростанции необходимы для обеспечения доступной чистой энергии, защиты семейных финансов, восстановления контроля над энергетикой и решения климатического кризиса. По его словам, это инвестиции в снижение счетов и создание рабочих мест для обеспечения энергетической безопасности.
Совместные управляющие директора Sizewell C заявили, что начинается новая глава в истории Sizewell C, первой британской атомной электростанции за последние 30 лет. Ожидается, что на пике строительства Sizewell C создаст 10 000 рабочих мест, и компания уже заключила контракты с местными предприятиями на сумму 330 миллионов фунтов стерлингов. Планируется, что электростанция, которая будет обеспечивать электроэнергией шесть миллионов домов, вступит в строй в 2030-х годах, пишет The Standard.
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