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Пенсии придут раньше: график выплат обновился

1:11
Экономика

В июне 2025 года произойдут временные корректировки в графике пенсионных выплат в РФ.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. В связи с празднованием Дня России, 12 июня, являющегося выходным, Социальный фонд России проведет заблаговременную отправку пенсионных средств.

Следовательно, выплаты по обязательному пенсионному страхованию, обычно осуществляемые после 12 июня, будут произведены 10-11 июня. Это касается всех пенсионеров, независимо от того, получают ли они выплаты через банковские учреждения или посредством почтовых услуг.

В связи с празднованием Дня России 12 июня, следующая рабочая неделя в России будет укороченной и составит всего три дня.

Россиян, работающих по графику пятидневной рабочей недели, ожидают продолжительные выходные, охватывающие период с 12 по 15 июня включительно. При этом 11 июня рабочий день будет сокращен на один час, так как предшествует праздничной дате, передает RT.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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