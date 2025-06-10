Авиационные гиганты в панике: когда-то пандемия лишила их лучших специалистов

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дональд Трамп выразил намерение стимулировать рост рабочих мест в производственном секторе и технических областях на территории США.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

Однако в авиационной промышленности существуют сложности с поиском квалифицированных кадров, необходимых для производства воздушных судов и их двигателей, а также с удержанием этих специалистов на долгосрочной основе.

Согласно данным, представленным в совместном отчете Совета по образованию авиационных техников и консалтинговой компании Oliver Wyman за 2024 год, опирающемся на информацию Федерального управления гражданской авиации, средний возраст сертифицированных авиамехаников в Соединенных Штатах составляет 54 года, при этом 40% из них достигли 60-летнего возраста или старше. Согласно прогнозам, к 2028 году в стране будет наблюдаться дефицит в 25 000 авиамехаников.

"Значительная часть нынешних специалистов была принята на работу в 80-х и начале 90-х годов. Легко понять, что рано или поздно они выйдут на заслуженный отдых", — отметил Дэвид Сеймур, главный операционный директор American Airlines, отвечающий за организацию более 6000 ежедневных рейсов авиакомпании.

В стремлении восполнить кадровый резерв, авиакомпании и крупные производители самолетов и их компонентов активно работают над привлечением молодых специалистов в данную сферу.

Авиационная индустрия уже столкнулась с увольнениями во время пандемии COVID-19, когда компании сокращали штат или предлагали выкуп акций опытным сотрудникам, занятым как в производстве, так и в обслуживании воздушных судов, пишет CNBC.

"Не стоит забывать, что незадолго до пандемии аэрокосмическая отрасль переживала период значительного роста. Однако, в одночасье мы столкнулись с резким падением спроса до нуля. В результате, мы потеряли много квалифицированных специалистов", — заявил Кристиан Мейснер, директор по персоналу GE Aerospace.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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