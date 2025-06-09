Кто лидирует в IT? Рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников

Согласно свежему ежегодному рейтингу SuperJob, отслеживающему уровень доходов молодых специалистов в IT, выпускники МГУ и КФУ продемонстрировали наиболее заметный рост зарплат.

Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек на работе

Доход выпускников МГУ, работающих в IT, увеличился на 40 000 рублей, что соответствует 16%. Аналогичный прирост зафиксирован и у выпускников КФУ (21%).

Лидером рейтинга вновь стал МФТИ, чьи выпускники-айтишники теперь в среднем получают 330 000 рублей, что на 30 000 больше, чем годом ранее.

МГУ также улучшил свои позиции, поднявшись на второе место. Средняя зарплата его выпускников составила 290 000 рублей, тогда как в прошлом году она равнялась 250 000. Второе место с МГУ разделил Университет ИТМО, чьи выпускники также зарабатывают в среднем 290 000 рублей после роста на 30 000 рублей. ИТМО сохранил свою позицию по сравнению с прошлым годом.

На третьем месте расположились сразу три вуза: МГТУ им. Баумана, НИЯУ МИФИ и ВШЭ. Зарплата их выпускников в среднем составила 280 000 рублей, увеличившись за год на 30 000.

Рейтинг учитывает зарплатные ожидания соискателей на линейные и руководящие должности в IT, включая разработку, кибербезопасность, тестирование, DevOps, аналитику, Data Science, машинное обучение и другие направления. В исследовании анализировались резюме, размещенные не ранее чем за год до публикации рейтинга.

При оценке учитывались зарплаты как в Москве, так и в регионах, скорректированные с использованием региональных IT-коэффициентов Superjob для приведения к московскому уровню.

Четвертое место, как и год назад, занимает СПбГУ (270 000 рублей), а пятое — Университет Иннополис (250 000 рублей), согласно РБК.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.