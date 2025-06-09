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Болгария на грани: тысячи на акциях за сохранение лева — новости дня

2:19
Экономика

Что объединяет Софию, Варну, Бургас и Пловдив в один день? Массовые протесты за сохранение болгарского лева и против быстрого перехода на евро.

Болгария
Фото: commons.wikimedia.org by www.vacacionesbulgaria.com is licensed under GNU Free Documentation License
Болгария

Что произошло

  • Гражданская инициатива: акции прошли в десятках городов, включая столицу, Варну, Бургас и Пловдив, под лозунгами "Да запазим българския лев!" и "Искаме си референдума".
  • Основная цель: не торопиться с введением евро и провести референдум.
  • Организаторы: возглавили акции партии "Възраждане", "Величие", ВМРО и ряд общественных организаций.

Ход событий

  1. Начало в Софии в "треугольнике власти": у БНБ, Между правительством и парламентом .
  2. Мирные шествия: участники с флагами, транспарантами, ставят сцену, поют гимн.
  3. Блокировка дорог: Орлов мост в Софии, кольца в Бургасе, объезды в Пловдиве.
  4. Без эксцессов, но с плотным полицейским присутствием.

Причины и настроения протестующих

  • Лев = суверенитет: считается символом национальной независимости.
  • Нужен референдум: чтобы народ мог принять важное решение.
  • Недоверие к евро: большинство выступают против приемлемости решения, особенно без общественного согласия.

Итоги и реакция властей

  • В Софии, Бургасе, Варне проходили интенсивные патриотические акции с требованиями замедлить интеграцию в еврозону.
  • Правоохранители обеспечили порядок, перекрывая движение и создавая КПП .
  • Организаторы призвали продолжать протесты до референдума, особенно когда в страну прибудут представители Еврокомиссии .

Контекст

  • Политическая сила "Възраждане" уже устраивала массовые акции в начале года: в феврале противников евро сожгли чучело Лагарда, пытались прорваться к зданиям институций .
  • В мае они обещают расширять протестную кампанию, готовиться к последствиям доклада Еврокомиссии .

Протесты в защиту болгарского лева показали: для многих граждан национальная валюта — не просто деньги, а символ независимости. Пока евро остаётся темой споров, улицы страны становятся ареной для выражения воли народа.

Уточнения

Лев устар. лёв (болг. лев) — денежная единица Болгарии, содержит 100 стотинок. Код ISO 4217 — BGN.

Рефере́ндум (лат. referendum — то, что должно быть сообщено) — форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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