Болгария на грани: тысячи на акциях за сохранение лева — новости дня

Что объединяет Софию, Варну, Бургас и Пловдив в один день? Массовые протесты за сохранение болгарского лева и против быстрого перехода на евро.
Фото: commons.wikimedia.org by www.vacacionesbulgaria.com is licensed under GNU Free Documentation License
Болгария
Что произошло
Гражданская инициатива: акции прошли в десятках городов, включая столицу, Варну, Бургас и Пловдив, под лозунгами "Да запазим българския лев!" и "Искаме си референдума".
Основная цель: не торопиться с введением евро и провести референдум.
Организаторы: возглавили акции партии "Възраждане", "Величие", ВМРО и ряд общественных организаций.
Ход событий
Начало в Софии в "треугольнике власти": у БНБ, Между правительством и парламентом .
Мирные шествия: участники с флагами, транспарантами, ставят сцену, поют гимн.
Блокировка дорог: Орлов мост в Софии, кольца в Бургасе, объезды в Пловдиве.
Без эксцессов, но с плотным полицейским присутствием.
Причины и настроения протестующих
Лев = суверенитет: считается символом национальной независимости.
Нужен референдум: чтобы народ мог принять важное решение.
Недоверие к евро: большинство выступают против приемлемости решения, особенно без общественного согласия.
Итоги и реакция властей
В Софии, Бургасе, Варне проходили интенсивные патриотические акции с требованиями замедлить интеграцию в еврозону.
Правоохранители обеспечили порядок, перекрывая движение и создавая КПП .
Организаторы призвали продолжать протесты до референдума, особенно когда в страну прибудут представители Еврокомиссии .
Контекст
Политическая сила "Възраждане" уже устраивала массовые акции в начале года: в феврале противников евро сожгли чучело Лагарда, пытались прорваться к зданиям институций .
В мае они обещают расширять протестную кампанию, готовиться к последствиям доклада Еврокомиссии .
Протесты в защиту болгарского лева показали: для многих граждан национальная валюта — не просто деньги, а символ независимости. Пока евро остаётся темой споров, улицы страны становятся ареной для выражения воли народа.
Уточнения
Левустар.лёв (болг. лев) — денежная единица Болгарии, содержит 100 стотинок. Код ISO 4217 — BGN.
Рефере́ндум (лат. referendum — то, что должно быть сообщено) — форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения.