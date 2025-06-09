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Золото в фокусе: как доллар и торговые переговоры между США и Китаем меняют рынок

1:57
Экономика

Цены на золото поднялись благодаря ослаблению доллара США. Участники рынка внимательно следят за торговыми переговорами между США и Китаем.

Бижутерия
Фото: https://www.freepik.com
Бижутерия

Спотовая цена на золото выросла на 0,6% и составила 3329,70 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США увеличились на 0,2%, достигнув 3351,50 доллара.

Индекс доллара США снизился на 0,2%, что сделало золото дешевле для держателей других валют.

Высокопоставленные чиновники из США и Китая встречаются в Лондоне для обсуждения взаимных пошлин и торговых ограничений. В прошлом месяце стороны достигли временной приостановки, что дало инвесторам надежду.

Барт Мелех из TD Securities отметил, что успешное завершение встречи может оказать краткосрочное давление на золото, но не слишком сильное. Он добавил, что ослабление экономики и ожидания роста инфляции способствуют интересу к золоту.

Золото, как "тихая гавань", становится более привлекательным в условиях геополитической и экономической неопределенности. Инвесторы также ждут данных по индексу потребительских цен в США, которые помогут предсказать снижение процентных ставок.

Цены на платину выросли почти на 4% до 1215,31 доллара, что является самым высоким уровнем с мая 2021 года. Серебро подорожало на 1,9%, достигнув 36,65 доллара за унцию, а палладий вырос на 3,5% до 1084,17 доллара, согласно Reuters.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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