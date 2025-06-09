Парадокс на валютном рынке: доходности растут, а доллар падает

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В прошлом он считался финансовой глыбой. Сегодня доллар стремительно дешевеет: с начала года он просел на 9% по отношению к евро и на 8,5% — к другим мировым валютам. Причина? Не экономика, а политика — и прежде всего резкие шаги администрации Дональда Трампа.

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Эффект домино от пошлин

Новое экономическое направление Белого дома, особенно торговая война и рост пошлин, ударило по реальным доходам американцев и бизнесу. Цепочки поставок нарушены, импорт подорожал, а прогноз роста ВВП на 2025 год снижен до 1,6%. Это вызвало бегство инвесторов из долларовых активов — рынок отвернулся от "зелёного".

Против логики: растут доходности, а доллар падает

Наблюдается парадокс: доходность 10-летних облигаций США растёт (с 4% до 4,5%), но доллар всё равно обесценивается. В норме рост доходности должен привлекать капитал. Но инвесторы видят в США нестабильность и спешат уйти, усиливая давление на валюту.

Политическая неопределённость и угроза ФРС

Разговоры Трампа о замене главы ФРС Джерома Пауэлла усиливают тревожность. Даже если этого не произойдёт, сам факт обсуждения независимости регулятора расшатывает доверие к американской экономике.

Аналитики не верят в восстановление

"Любое краткосрочное укрепление доллара станет возможностью для продажи", — резюмирует Bank of America.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Deutsche Bank — все в один голос предупреждают: доллар продолжит слабеть. Евро может вырасти до 1,25 доллара в 2026 году. Главные причины: бюджетный дефицит, дефицит внешней торговли, рост глобального изоляционизма и снижение интереса к американским активам.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



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