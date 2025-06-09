Премии под контролем: как закон изменит систему выплат

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий систему премирования работников.
Это произошло после постановления Конституционного суда, который указал на произвольность прежнего порядка начислений.
Теперь работодатели обязаны указывать в трудовых договорах размеры премий, сроки выплат и причины их получения. Учитываются качество работы и дисциплинарные взыскания. Премию можно будет уменьшить только на 20% от месячной зарплаты в случае нарушения.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что закон поможет выстроить баланс между работником и работодателем, обеспечивая работникам минимальный уровень дохода и уверенность в оценке их труда, как сообщает сайт Москва 24.
Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
Размер удержания из премии будет зависеть от условий договора. Например, если месячный оклад и премия по 1000 рублей, то премию можно уменьшить до 600 рублей. Однако, если премия гарантирована, то вычеты не могут превышать 20%.
Сотрудники могут оспаривать решения работодателя при неправомерном сокращении премий. В случае нарушения, работник может обратиться в инспекцию труда или суд, а недобросовестный работодатель может получить штраф.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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