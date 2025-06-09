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Премии под контролем: как закон изменит систему выплат

1:28
Экономика

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий систему премирования работников.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Это произошло после постановления Конституционного суда, который указал на произвольность прежнего порядка начислений.

Теперь работодатели обязаны указывать в трудовых договорах размеры премий, сроки выплат и причины их получения. Учитываются качество работы и дисциплинарные взыскания. Премию можно будет уменьшить только на 20% от месячной зарплаты в случае нарушения.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что закон поможет выстроить баланс между работником и работодателем, обеспечивая работникам минимальный уровень дохода и уверенность в оценке их труда, как сообщает сайт Москва 24.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Размер удержания из премии будет зависеть от условий договора. Например, если месячный оклад и премия по 1000 рублей, то премию можно уменьшить до 600 рублей. Однако, если премия гарантирована, то вычеты не могут превышать 20%.

Сотрудники могут оспаривать решения работодателя при неправомерном сокращении премий. В случае нарушения, работник может обратиться в инспекцию труда или суд, а недобросовестный работодатель может получить штраф.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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