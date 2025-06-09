Экономия времени и ресурсов: как Audi использует ИИ для эффективного производства

Audi активно внедряет ИИ в производственные процессы. Компания сообщила, что использует уже более 100 проектов с ИИ в своей глобальной сети.
Герд Уокер, член совета директоров Audi, отметил, что ИИ помогает создавать более эффективную и экономичную производственную среду с высокими стандартами качества. Audi использует ИИ не как пилотные проекты, а для масштабного управления производственными процессами.
Audi внедряет ИИ на глубоком уровне, создавая комплексный подход, который адаптируется к производственной среде. Например, системы компьютерного зрения проверяют качество обработки поверхности и сварных швов, а приложение для обнаружения брызг сварки помогает находить проблемы на этапе производства.
Генеративные модели ИИ имитируют производственные процессы и помогают в планировании изменений до их внедрения. Инструменты профилактического обслуживания, обученные на больших объемах данных, выявляют потенциальные проблемы заранее. Также аналитический инструмент "Tender Toucan" помогает в процессе закупок, сокращая время работы на 30%, пишет forbes.
Компьютерное зрение (иначе техническое зрение) — теория и технология создания машин, которые могут производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.