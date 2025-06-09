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Экономия времени и ресурсов: как Audi использует ИИ для эффективного производства

1:14
Экономика

Audi активно внедряет ИИ в производственные процессы. Компания сообщила, что использует уже более 100 проектов с ИИ в своей глобальной сети.

Audi A6 Avant e-tron
Фото: commons.wikimedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi A6 Avant e-tron

Герд Уокер, член совета директоров Audi, отметил, что ИИ помогает создавать более эффективную и экономичную производственную среду с высокими стандартами качества. Audi использует ИИ не как пилотные проекты, а для масштабного управления производственными процессами.

Audi внедряет ИИ на глубоком уровне, создавая комплексный подход, который адаптируется к производственной среде. Например, системы компьютерного зрения проверяют качество обработки поверхности и сварных швов, а приложение для обнаружения брызг сварки помогает находить проблемы на этапе производства.

Генеративные модели ИИ имитируют производственные процессы и помогают в планировании изменений до их внедрения. Инструменты профилактического обслуживания, обученные на больших объемах данных, выявляют потенциальные проблемы заранее. Также аналитический инструмент "Tender Toucan" помогает в процессе закупок, сокращая время работы на 30%, пишет forbes.

Уточнения

Компьютерное зрение (иначе техническое зрение) — теория и технология создания машин, которые могут производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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