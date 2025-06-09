Лондон теряет ещё одного гиганта: крупнейшая сделка Alphawave с американским Qualcomm

Alphawave IP, специализирующаяся на полупроводниках, станет очередной крупной фирмой, исключенной из листинга Лондонской фондовой биржи, после одобрения сделки по поглощению американским гигантом Qualcomm, производящим микрочипы.
Англо-канадская компания Alphawave вышла на Лондонскую биржу в мае 2021 года, разместив 856 миллионов акций в рамках IPO, оценившего компанию в 3,1 миллиарда фунтов стерлингов.
На прошлой неделе финтех-компания Wise объявила о переносе своего основного листинга в США.
Дариус МакДермотт, управляющий директор независимого исследовательского онлайн-центра FundCalibre, отметил:
"Правительству следует уделять приоритетное внимание поддержке внутреннего рынка капитала Великобритании, поскольку он играет решающую роль в функционировании экономики и общества".
По условиям согласованной сделки, акционеры Alphawave получат 2,48 доллара США наличными за акцию, что на 96% выше цены акций до начала спекуляций о поглощении, согласно The Standard.
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