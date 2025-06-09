Лондон теряет ещё одного гиганта: крупнейшая сделка Alphawave с американским Qualcomm

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Alphawave IP, специализирующаяся на полупроводниках, станет очередной крупной фирмой, исключенной из листинга Лондонской фондовой биржи, после одобрения сделки по поглощению американским гигантом Qualcomm, производящим микрочипы.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Англо-канадская компания Alphawave вышла на Лондонскую биржу в мае 2021 года, разместив 856 миллионов акций в рамках IPO, оценившего компанию в 3,1 миллиарда фунтов стерлингов.

На прошлой неделе финтех-компания Wise объявила о переносе своего основного листинга в США.

Дариус МакДермотт, управляющий директор независимого исследовательского онлайн-центра FundCalibre, отметил:

"Правительству следует уделять приоритетное внимание поддержке внутреннего рынка капитала Великобритании, поскольку он играет решающую роль в функционировании экономики и общества".

По условиям согласованной сделки, акционеры Alphawave получат 2,48 доллара США наличными за акцию, что на 96% выше цены акций до начала спекуляций о поглощении, согласно The Standard.

Уточнения

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