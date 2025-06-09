77 тысяч рублей в месяц: на что больше всего уходят деньги жителей Удмуртии

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе — марте 2025 года жители Удмуртии в среднем тратили 77 тысяч рублей в месяц на товары.

Фото: www.vecteezy.com/ by Victoria Koltsova is licensed under Free License Деньги

Из этих денег 1 783 рубля шло на мясо и мясные продукты, а 1 590 рублей — на спиртные напитки и пиво, согласно данным Удмуртстата.

Оборот розничной торговли в Удмуртии за этот период вырос на 6,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года, составив 110 миллиардов рублей, что на 16,5 миллиардов больше, чем за тот же период в 2024 году, пишет udm-info.ru.

На одного жителя расходы составили 77,1 тысячи рублей, что ставит Удмуртию на 6-е место в Приволжском федеральном округе. Для сравнения, в Нижегородской области потратили больше всего — 108,1 тысячи рублей, а в Марий Эл — меньше всего — 61,3 тысячи рублей.

Большая часть расходов (51,3%) ушла на продукты. В семейной корзине наибольшие траты — на мясо и мясные продукты (1 783 рубля в месяц), спиртные напитки и пиво (1 590 рублей), молочные продукты (1 113 рублей). Из непродовольственных товаров больше всего тратят на лекарства (1 081 рубль), электротовары (719 рублей) и одежду (612 рублей).

Продажи алкоголя снизились на 2,3% до 6,8 миллиарда рублей, что составляет 12,1% от общего объема розничной торговли пищевыми продуктами. Жители Удмуртии выпили 1,9 миллиона декалитров пива и 0,6 миллиона декалитров других спиртных напитков.

Уточнения

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).





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