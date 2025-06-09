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Битва за вкладчиков: краткосрочные депозиты стали главным трендом

1:19
Экономика

Регулятор впервые за почти три года снизил ключевую ставку, что приведет к уменьшению доходности по средне- и долгосрочным вкладам.

в банке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
в банке

Краткосрочные депозиты, наоборот, станут более привлекательными, и борьба за вкладчиков на сроках до полугода усилится.

Несмотря на изменения ставок, люди продолжат хранить деньги на депозитах, так как это надежный и понятный инструмент. Средства могут быть направлены на крупные покупки или инвестиции, но говорить о значительных изменениях в "сберегательном" тренде пока рано — ставки остаются на привлекательном уровне и позволяют обгонять инфляцию, передает kubanpress.ru.

Активизация отложенного спроса возможна только при значительном снижении ключевой ставки до 14-15% годовых. ВТБ внимательно следит за ситуацией и может изменить условия своих сберегательных продуктов.

По прогнозам ВТБ, резкого снижения ставок по розничным кредитам не ожидается. Даже при ключевой ставке в 20% стоимость кредитов останется высокой, и до начала "кредитного ренессанса" еще далеко. ВТБ анализирует ситуацию и окончательные решения будут объявлены позже с учетом действий конкурентов и риторики регулятора.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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