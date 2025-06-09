Темпы наполнения газовых хранилищ ЕС ускорились — цены растут

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) уже заполнены более чем на 50%, и темпы пополнения
ускорились из-за повышения температуры на континенте, как показывают данные СЕ.
С мая поставки СПГ в ЕС идут рекордными темпами. 7 июня в хранилища ЕС было закачано 492 млн кубометров метана, а отбор составил не более 10 млн кубов. В ПХГ сейчас находится около 55,9 млрд кубометров, что на 29% ниже уровня 2024 года. В прошлом году на эту дату хранилища были заполнены на 71,3%.
Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на ТАСС, что в 2025 году европейским энергокомпаниям потребуется закачать в хранилища 61 млрд кубометров газа, что на 50% больше, чем в 2024 году. Средние цены на метан в ЕС в прошлом месяце были $412 за тыс. кубометров, а сейчас поднялись до $423.
Европу также поддерживает Китай, который перепродает Старому Свету законтрактованные объемы американского СПГ.
Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH4) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.
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