Темпы наполнения газовых хранилищ ЕС ускорились — цены растут

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) уже заполнены более чем на 50%, и темпы пополнения

ускорились из-за повышения температуры на континенте, как показывают данные СЕ.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Природный газ

С мая поставки СПГ в ЕС идут рекордными темпами. 7 июня в хранилища ЕС было закачано 492 млн кубометров метана, а отбор составил не более 10 млн кубов. В ПХГ сейчас находится около 55,9 млрд кубометров, что на 29% ниже уровня 2024 года. В прошлом году на эту дату хранилища были заполнены на 71,3%.

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на ТАСС, что в 2025 году европейским энергокомпаниям потребуется закачать в хранилища 61 млрд кубометров газа, что на 50% больше, чем в 2024 году. Средние цены на метан в ЕС в прошлом месяце были $412 за тыс. кубометров, а сейчас поднялись до $423.

Европу также поддерживает Китай, который перепродает Старому Свету законтрактованные объемы американского СПГ.

Уточнения

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH 4 ) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.



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