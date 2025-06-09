За кулисами депозитов: что банки готовят для вкладчиков после решения ЦБ

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что после недавнего решения Центробанка по ключевой ставке ставки по вкладам могут снизиться в ближайшие недели, оставаясь в пределах 14–19%.

Фото: commons.wikimedia.org by Kinttwooarp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Отделение банка

Щербаченко в интервью NEWS.ru отметил, что максимальные ставки будут колебаться между 18–19%, а минимальные — около 14–16%. Реакция банков на изменения ключевой ставки определит уровень депозитных процентов.

Экономист также упомянул о возможной волатильности рубля, но в долгосрочной перспективе понижение ключевой ставки может укрепить национальную валюту при устойчивом снижении инфляции. Курс доллара ожидается в пределах 70–75 рублей, а евро — 86–91 рубль.

Ранее стало известно, что ставки по льготным кредитным программам для малого и среднего бизнеса также снизятся автоматически без необходимости пересмотра программ.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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