За кулисами депозитов: что банки готовят для вкладчиков после решения ЦБ

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что после недавнего решения Центробанка по ключевой ставке ставки по вкладам могут снизиться в ближайшие недели, оставаясь в пределах 14–19%.
Щербаченко в интервью NEWS.ru отметил, что максимальные ставки будут колебаться между 18–19%, а минимальные — около 14–16%. Реакция банков на изменения ключевой ставки определит уровень депозитных процентов.
Экономист также упомянул о возможной волатильности рубля, но в долгосрочной перспективе понижение ключевой ставки может укрепить национальную валюту при устойчивом снижении инфляции. Курс доллара ожидается в пределах 70–75 рублей, а евро — 86–91 рубль.
Ранее стало известно, что ставки по льготным кредитным программам для малого и среднего бизнеса также снизятся автоматически без необходимости пересмотра программ.
Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
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