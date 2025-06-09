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За кулисами депозитов: что банки готовят для вкладчиков после решения ЦБ

1:05
Экономика

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что после недавнего решения Центробанка по ключевой ставке ставки по вкладам могут снизиться в ближайшие недели, оставаясь в пределах 14–19%.

Отделение банка
Фото: commons.wikimedia.org by Kinttwooarp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отделение банка

Щербаченко в интервью NEWS.ru отметил, что максимальные ставки будут колебаться между 18–19%, а минимальные — около 14–16%. Реакция банков на изменения ключевой ставки определит уровень депозитных процентов.

Экономист также упомянул о возможной волатильности рубля, но в долгосрочной перспективе понижение ключевой ставки может укрепить национальную валюту при устойчивом снижении инфляции. Курс доллара ожидается в пределах 70–75 рублей, а евро — 86–91 рубль.

Ранее стало известно, что ставки по льготным кредитным программам для малого и среднего бизнеса также снизятся автоматически без необходимости пересмотра программ.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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