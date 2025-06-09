Ландшафтный бизнес на подъёме: кого не хватает в мире садоводов

С развитием загородной недвижимости профессия садовника стала очень востребованной.
Ландшафтный дизайнер, руководитель ландшафтного бюро "Времена года" Ольга Пятакова в интервью "МаниТаймс" отметила, что наблюдается нехватка специалистов, даже тех, кто имеет базовые знания.
Люди начали жить за городом не только летом, и им хочется, чтобы участки выглядели красиво. Многие сталкиваются с трудностями в уходе за участком, так как не успевают этим заниматься.
Наибольший спрос на садоводов возникает в начале и конце сезона, когда работы на участке особенно много, например, стрижка газона.
На высоком уровне оплата труда ландшафтных дизайнеров. В Москве они могут зарабатывать от 5 тысяч рублей в день.
Ландша́фт (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость; дословно может быть переведён как «образ края») — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.
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