Пенсионный парадокс: почему российские женщины получают больше мужчин

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средняя пенсия в России сейчас составляет 23 175 рублей. Однако далеко не все пенсионеры получают именно такую сумму — и уж точно не одинаково вне зависимости от пола.

Фото: freepik.com Пенсионеры

По данным Социального фонда, женщины на заслуженном отдыхе получают в среднем даже больше мужчин: 23 249 рублей против 23 089 рублей. Разница — пусть и символическая — всё же вызывает удивление. Ведь, как известно, мужчины в России зарабатывают существенно больше. Почему же пенсии у них ниже?

Как выяснил "МК", парадокс объясняется сразу несколькими факторами. Согласно официальной статистике, в 2024 году мужчины получали в среднем 87,7 тысячи рублей, тогда как женщины — лишь 61,1 тысячу. Разрыв — почти 25 тысяч рублей в пользу мужчин. А в ряде отраслей и того больше: в сфере IT и связи мужчины зарабатывают на 60 тысяч больше, чем женщины. Руководящие должности? Та же история — у мужчин зарплаты выше на 49 тысяч.

На этом фоне кажется нелогичным, что пенсии сильного пола выходят ниже. Однако экономисты объясняют: не всё так просто. Депутат Госдумы Светлана Бессараб напоминает, что в 90-е многие мужчины работали "в тени" — без официального оформления, трудового стажа и пенсионных отчислений. А женщины, напротив, чаще трудились официально, что в итоге дало им больше пенсионных коэффициентов — именно они и влияют на размер выплат.

Есть и ещё один нюанс: женщины, находившиеся в декрете, особенно с третьим и последующими детьми, могут получать повышенные пенсионные баллы. Например, вместо обычных трёх баллов в год им начисляли 5,4 — что в долгосрочной перспективе сказывается на пенсии.

Так и складывается удивительная статистика, при которой женщины с официальным стажем и декретами получают чуть больше, чем мужчины с неформальным заработком в прошлом.

Уточнения

Социа́льные вы́платы (вы́платы социа́льного хара́ктера) — выплаты работнику, не зависящие от количества и качества труда, и не являющиеся стимулирующими или компенсационными, входят в социальный пакет.



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