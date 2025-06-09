7 МРОТ за один флакон: в России продали самые дорогие духи

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Весной 2025 года в России были зафиксированы необычные продажи в сегменте люксовой парфюмерии. Как сообщает ЦРПТ, два флакона духов Diaghilev от британского дома Roja Parfums ушли к покупателям по рекордной цене — 134 тысячи рублей за каждый 100-миллилитровый флакон.

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Парфюм

Для понимания масштаба: стоимость одного такого флакона почти в семь раз превышает действующий минимальный размер оплаты труда, который составляет 19,2 тысячи рублей.

Всего за весенний период россияне приобрели более 30 флаконов парфюмерии, цена каждого из которых превышала 100 тысяч рублей, пишет РИА "Новости".

Аромат Diaghilev от Roja Parfums относится к категории нишевой парфюмерии высшего класса. Этот бренд, основанный парфюмером Рожа Дов, известен эксклюзивными композициями с редкими и дорогими ингредиентами.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ. Продолжительность действия (стойкость) духов на теле человека составляет 5—10 часов, на хлопчатобумажной ткани — не менее 28 часов.



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