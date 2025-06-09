Шок для Запада: российский рубль назвали самой эффективной валютой 2025 года

Американский телеканал CNBC признал российский рубль валютой с самым впечатляющим ростом в 2025 году.
Несмотря на затяжной геополитический конфликт, экономическое давление и снижение цен на нефть, рубль неожиданно укрепился и продемонстрировал рост более чем на 40%, — такие данные приводит Bank of America.
"В условиях жёстких санкций, падения экспорта и глобальной турбулентности российская валюта чувствует себя увереннее, чем большинство мировых конкурентов", — говорится в материале.
Укрепление рубля аналитики связывают с жёсткой денежно-кредитной политикой, ограничениями на движение капитала и относительной слабостью доллара США.
На фоне общей нестабильности на валютных рынках резкий подъём рубля стал неожиданностью и для западных экспертов, а Россия — объектом пристального внимания международных инвесторов.
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