У Америки нет тормозов: Дмитриев сравнил долги России и США — цифры шокируют

Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сравнил уровень государственного долга России и США.
В соцсетях он подчеркнул, что российский госдолг составляет менее 20% от ВВП, тогда как в США этот показатель превышает 120%. По словам Дмитриева, и в Европе ситуация далека от стабильной — в большинстве стран долги государств превышают 100% от валового внутреннего продукта.
На фоне этих заявлений вновь звучат заверения американских чиновников в устойчивости системы. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил телеканалу CBS, что "администрация никогда не допустит дефолта" по обязательствам.
Однако экономисты всё чаще задаются вопросом, насколько долговая нагрузка США может повлиять на глобальные рынки в ближайшие годы.
Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.
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