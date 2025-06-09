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У Америки нет тормозов: Дмитриев сравнил долги России и США — цифры шокируют

0:56
Экономика

Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сравнил уровень государственного долга России и США.

США и Россия
Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
США и Россия

В соцсетях он подчеркнул, что российский госдолг составляет менее 20% от ВВП, тогда как в США этот показатель превышает 120%. По словам Дмитриева, и в Европе ситуация далека от стабильной — в большинстве стран долги государств превышают 100% от валового внутреннего продукта.

На фоне этих заявлений вновь звучат заверения американских чиновников в устойчивости системы. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил телеканалу CBS, что "администрация никогда не допустит дефолта" по обязательствам.

Однако экономисты всё чаще задаются вопросом, насколько долговая нагрузка США может повлиять на глобальные рынки в ближайшие годы.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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