Форель, сибас и карась: Россия удвоила закупки рыбы в Турции

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным турецкой статистической службы, в апреле 2025 года Россия существенно увеличила закупки морепродуктов у Турции.

Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Барабуля

Объем экспорта составил 25,3 миллиона долларов, что в 2,2 раза превышает показатели апреля 2024 года. Наибольшим спросом пользовались турецкая форель (13,7 млн долларов), сибас (1,3 млн долларов) и морской карась (1,2 млн долларов).

Однако по сравнению с мартом текущего года поставки сократились на 25%, что может свидетельствовать о сезонных колебаниях спроса.

Увеличение импорта турецкой рыбы совпало с введением ЕС 17-го пакета санкций против России, принятого 20 мая. В санкционный список впервые включены российские рыбопромышленные компании — холодинг "Норебо" и "Мурман СиФуд".

В Европейском союзе утверждают, что российские рыболовные суда оснащены шпионским оборудованием и появляются вблизи стратегических объектов Норвегии в Северном и Балтийском морях.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85 372 377 чел. (2024, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).



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