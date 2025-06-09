Если не было дохода: дети пенсионера могут оформить налоговый вычет за его лечение

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, пенсионеры имеют возможность получить социальный налоговый вычет за оплаченное лечение, если они получают доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. Если пенсионер не имеет такого дохода, правом на вычет за его лечение могут воспользоваться его дети.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Чаплин пояснил, что пенсия сама по себе не учитывается для вычета, поскольку не облагается налогом. Однако, если пенсионер продолжает работать, сдает недвижимость в аренду или имеет другие источники налогооблагаемого дохода, он может рассчитывать на возврат части средств, потраченных на лечение.

С начала 2024 года увеличен предельный размер расходов, с которых можно получить вычет, до 150 000 рублей. Это позволяет вернуть до 19 500 рублей (13% от указанной суммы). Для расходов, произведенных до 2023 года включительно, лимит остается на уровне 120 000 рублей, что дает возможность вернуть до 15 600 рублей. Важно помнить, что размер вычета не может превышать сумму уплаченного за год НДФЛ. Если уплаченная сумма налога меньше потенциального вычета, возврату подлежит только фактически уплаченная сумма.

Для оформления вычета необходимо представить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ и справку об оплате медицинских услуг. ФНС упростила процедуру, теперь достаточно предоставить только справку из медицинского учреждения, содержащую сумму и код оказанной услуги, без дополнительных документов, таких как договор или чеки, что значительно облегчает процесс оформления вычета, пишет ТАСС.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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