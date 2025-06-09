Текила покидает США? Поставки упали вдвое

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле текущего года поставки текилы из Мексики в Соединенные Штаты Америки сократились почти в два раза по сравнению с апрелем прошлого года, достигнув минимального значения за последние четыре года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бармен за стойкой

Ужесточение торговой политики США началось после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В частности, были введены таможенные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, увеличены пошлины для Китая. Затем были объявлены тарифы на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стал анонс 2 апреля о введении десятипроцентной базовой ставки на импорт и повышении взаимных пошлин для ряда стран. Однако, спустя неделю, действие этих мер было приостановлено на 90 дней для некоторых государств.

В результате, в апреле объем импорта текилы в США составил около 233 миллионов долларов, согласно информации, полученной РИА Новости из американских статистических источников.

Следовательно, в денежном выражении, импорт текилы в США снизился почти в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на треть по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув самой низкой отметки с февраля 2021 года.

Уточнения

Теки́ла (исп. Tequila) — крепкий алкогольный напиток, вид мескаля, полученный путём дистилляции ферментированного сока голубой агавы (лат. Agáve tequilána, исп. Agave azul) строго на территории 5 штатов Мексики: Халиско, Гуанахуато, Мичоакан, Наярит и Тамаулипас. Соблюдение этого правила регулируется сводом стандартов Совета по надзору за производством текилы.





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