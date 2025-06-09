Бензин по росту зарплат: сколько литров бензина могут себе позволить семьи в разных регионах

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно последним данным, лидирующие позиции в рейтинге благосостояния семей занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

Жители этих регионов могут позволить себе приобрести более двух тысяч литров бензина АИ-92 в месяц, в то время как средний показатель по России составляет 1385 литров.

Еще в девяти регионах, включая Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Магаданскую, Сахалинскую, Мурманскую и Московскую области, Санкт-Петербург, Камчатский край и Республику Саха (Якутия), доступно приобретение свыше 1,5 тысячи литров бензина в месяц. В 40 регионах РФ на среднюю зарплату можно купить от 1000 до 1500 литров бензина АИ-92, что является улучшением по сравнению с декабрем 2024 года.

В конце рейтинга находятся регионы, где на среднюю зарплату можно купить не более 850 литров бензина АИ-92 в месяц. Низкая доступность топлива в этих субъектах обусловлена преимущественно низкими зарплатами, а не высокими ценами на бензин, которые в ряде случаев сопоставимы со среднероссийскими.

Ценовой разброс на автомобильное топливо по регионам остается значительным: от 52,75 рубля за литр АИ-92 в Челябинской области до 72,07 рубля в Республике Саха (Якутия). Самые высокие цены на бензин по-прежнему наблюдаются на Дальнем Востоке, что объясняется логистическими издержками. Однако, благодаря высоким зарплатам, доступность бензина в некоторых регионах с высокими ценами остается на хорошем уровне, согласно РИА Новости.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



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