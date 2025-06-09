Энергетический разворот: зачем Росатом исследует землю для ветряков в Амурской области

Госкорпорация "Росатом" инициировала тендер на проведение комплекса инженерно-геологических работ, предваряющих строительство ветряных электростанций (ВЭС) в Хабаровском крае и Амурской области.
Согласно тендерной документации, целью данных изысканий является предварительная оценка пригодности выбранных территорий для возведения ветроэнергетических объектов и определение целесообразности проведения более детальных инженерных исследований.
Будущий подрядчик обязуется осуществить исследовательские работы на трех участках: "Ивановская", расположенном вблизи Тамбовки (Амурская область), "Завитинская", охватывающем Бурейский и Завитинский районы (Амурская область), и "Советская", находящемся в Хабаровском крае.
Общая стоимость контракта составляет 20 миллионов 352 тысячи рублей.
Важно подчеркнуть, что данный этап является подготовительным и направлен на оценку соответствия участков требованиям для строительства ветроэлектростанций, согласно РБК.
Тендер — конкурсная форма проведения подрядных торгов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.