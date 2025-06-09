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Энергетический разворот: зачем Росатом исследует землю для ветряков в Амурской области

1:07
Экономика

Госкорпорация "Росатом" инициировала тендер на проведение комплекса инженерно-геологических работ, предваряющих строительство ветряных электростанций (ВЭС) в Хабаровском крае и Амурской области.

Ветряная мельница
Фото: flickr.com by Ян Кокрейн из Мельбурна, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ветряная мельница

Согласно тендерной документации, целью данных изысканий является предварительная оценка пригодности выбранных территорий для возведения ветроэнергетических объектов и определение целесообразности проведения более детальных инженерных исследований.

Будущий подрядчик обязуется осуществить исследовательские работы на трех участках: "Ивановская", расположенном вблизи Тамбовки (Амурская область), "Завитинская", охватывающем Бурейский и Завитинский районы (Амурская область), и "Советская", находящемся в Хабаровском крае.

Общая стоимость контракта составляет 20 миллионов 352 тысячи рублей.

Важно подчеркнуть, что данный этап является подготовительным и направлен на оценку соответствия участков требованиям для строительства ветроэлектростанций, согласно РБК.

Уточнения

Тендер — конкурсная форма проведения подрядных торгов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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