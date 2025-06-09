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10 типов микросхем для базовых станций: как контракт Иртея и Микрон изменит рынок

1:14
Экономика

Компания "Иртея", российский производитель базовых станций, заключила первый в своей истории форвардный контракт сроком на три года с компанией "Микрон", отечественным разработчиком и изготовителем микросхем, входящим в ГК "Элемент".

Производство микрочипов
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Производство микрочипов

Сумма контракта составляет 400 млн рублей и предусматривает поставку 10 различных типов микросхем для базовых станций. Подписание соглашения состоялось на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).

Представители обеих компаний сообщили, что "Иртея" планирует заключить еще от трех до пяти форвардных контрактов на поставку электронных компонентов (ЭКБ) на общую сумму от 1 до 2 млрд рублей в ближайшем будущем.

Форвардный контракт представляет собой соглашение, в рамках которого поставщик обязуется предоставить покупателю заранее оплаченный товар в определенный срок. Ключевыми преимуществами таких контрактов являются фиксация стоимости сделки на конкретную дату в будущем и отсутствие потребности в привлечении дополнительных оборотных средств, пишут "Ведомости".

Уточнения

Интегра́льная схе́ма (ИС); интегра́льная микросхе́ма (ИМС), микросхе́мамикроэлектронное устройство — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки. Микросхемы также часто называют словом чип (англ. chip: «тонкая пластинка»: первоначально термин относился к пластинке кристалла микросхемы).
 
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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