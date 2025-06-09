Россия отправила на экспорт 30 тысяч тонн иваси: вторая позиция на рынке

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия — значимый игрок на рынке добычи сардин. В прошедшем году общий объем вылова превысил 597 тысяч тонн, при этом сардина-иваси заняла второе место по объему среди промысловых ресурсов страны, составив 592,5 тысячи тонн.

Фото: commons.wikimedia.org by Rl Банка из-под сардин

В России из иваси изготавливают разнообразную продукцию, включая консервы, пресервы и биологически активные добавки. Однако, предприятия по переработке в центральных регионах России предпочитают закупать крупную иваси (на неё приходится 30% вылова), в то время как в странах Азиатско-Тихоокеанского региона существует спрос и на более мелкую рыбу, используемую, в частности, для производства муки и жира, предназначенных для кормов. По мнению ассоциации, подобная структура спроса создает значительные перспективы для российских компаний, занимающихся добычей иваси.

Исследование ВАРПЭ показало, что при отсутствии внутренних и внешних ограничений, потенциал экспорта мороженой иваси из России к 2030 году может достичь 0,35 миллиарда долларов, что в 2,5 раза больше показателей 2024 года. Введенные в прошлом году экспортные пошлины негативно повлияли на объемы поставок иваси, снизив их на 12% в денежном выражении и на 10% в натуральном, сообщили в ассоциации, ссылаясь на статистические данные.

По информации Fishnews, российские рыбаки начали промысел сардины-иваси 8 мая текущего года. К началу июня российский флот уже добыл более 30 тысяч тонн этой рыбы.

Уточнения

Перспекти́ва (фр. perspective, итал. prospettiva, от лат. perspicere — ясно видеть, смотреть сквозь, проникать взором, пристально рассматривать) — ясное ви́дение, панорама, взгляд вдаль, картина широкого пространства.



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