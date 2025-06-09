Экспортная зависимость: как Россия обогнала мировых гигантов

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам 2024 года, российская экономика заняла шестое место среди крупнейших мировых экономик по степени зависимости от экспортных операций.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Согласно анализу РИА Новости, основанному на данных национальных статистических служб, наиболее зависимой от внешней торговли страной является Ирландия, где объем экспорта достиг рекордных 148% от валового внутреннего продукта.

Аналитики РИА Новости изучили соотношение стоимости экспортируемых товаров и услуг к ВВП в 2024 году для 25 государств с наибольшими номинальными объемами экономики. В среднем, зависимость этих стран от экспортных поставок составляет 40,7%.

Российский показатель зависимости от экспорта оказался вдвое ниже среднемирового, составив 21,9% ВВП. Схожие значения демонстрируют Индия (21%), Китай (21,1%), Индонезия (22,2%), Австралия (23,7%) и Япония (22,8%).

Наименьшая зависимость от экспорта наблюдается в США, где экспорт товаров и услуг составляет всего 10,9% ВВП. В число стран с минимальной долей экспорта в ВВП также входят Аргентина (15,3%) и Бразилия (17,9%).

Выше среднего уровня зависимость от экспорта зафиксирована в Германии (41,8%), Южной Корее (44,6%), Польше (52,7%), Швейцарии (72,2%) и Нидерландах (84,2%). Лидером по этому показателю является Ирландия, где экспорт товаров и услуг в 2024 году достиг 147,6% ВВП.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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