Рынок жилья в ожидании: снижение ключевой ставки как катализатор роста цен

По мнению ряда аналитиков, уменьшение ключевой ставки способно оказать значительное влияние на рынок жилья.
В то же время, другие эксперты утверждают, что до ощутимого увеличения спроса и, как следствие, роста цен на недвижимость еще достаточно далеко.
Как отмечает Александр Чернокульский, руководитель компании "Жилфонд", корректировка ставки может запустить цепную реакцию, которая в первую очередь отразится на резком увеличении стоимости квартир. Владельцы депозитов со временем могут решить перевести свои средства в недвижимость. Любой фактор, особенно снижение ключевой ставки, способен придать этому тренду массовый характер. Даже небольшое снижение ставки может многими быть воспринято как признак того, что наивысшая точка уже пройдена, пишет РГ.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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