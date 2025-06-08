Госдолг России и США: кто выигрывает в битве за макроэкономическую устойчивость

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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который также является спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, сравнил соотношение госдолга к ВВП России и США, подчеркнув важность макроэкономической устойчивости.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

В марте в аналитической записке Счетной палаты о выполнении федерального бюджета за 2024 год сообщалось, что объем государственного долга России в этом году увеличился на 3,446 триллиона рублей, составив в общей сложности 29,041 триллиона рублей, что соответствует 14,5% ВВП.

Дмитриев отметил, что госдолг России составляет менее 20%, в то время как в Европе этот показатель превышает 100%, а в США — 120%. Он подчеркнул, что макроэкономическая устойчивость имеет большое значение, пишет РИА Новости.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.





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