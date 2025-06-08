Китайские лекарства теряют рынок США: что скрывается за резким падением импорта

В апреле США существенно сократили закупку китайских лекарств: импорт в денежном выражении упал в три раза по сравнению с мартом, составив 173,6 миллиона долларов.

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По данным РИА Новости и американской таможни, основную часть поставок в апреле составили препараты йода — на них пришлась 75% всех китайских поставок в Штаты. Также заметные объемы показали антибиотики (9,5%) и гормональные средства (4,4%).

Крупнейшими поставщиками лекарств в США в апреле стали Индия (19% от американского импорта), Ирландия (14%) и Швейцария (13%). Китай, с долей в 12%, занял 12-е место в списке стран-поставщиков, деля его с Венгрией, Данией и Японией.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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