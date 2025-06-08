Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клава Кока рассказала о двойной травме на репетиции: удары стеклом и микрофоном
Ад на Пермской улице: огонь едва не убил десятки человек в Москве
Мото-путешествие без риска: опытные байкеры раскрыли главный секрет безопасной групповой езды
Мопеды в СССР: маленький транспорт — большие амбиции
Лос-Анджелес в осаде: Национальная гвардия вышла против мигрантов
Как не превратить квартиру в офис: ошибка, которую совершают почти все после ремонта
Революция в производстве батарей: новая мгновенная технология зарядки
Без капли масла и грамма сгущёнки: этот Наполеон растопит сердце любого диетолога
Не просто мигрень: тревожные симптомы головной боли, которые могут сигнализировать о проблемах

Китайские лекарства теряют рынок США: что скрывается за резким падением импорта

Экономика

В апреле США существенно сократили закупку китайских лекарств: импорт в денежном выражении упал в три раза по сравнению с мартом, составив 173,6 миллиона долларов.

таблетки
Фото: Wikimedia Commons by This file is lacking author information., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
таблетки

По данным РИА Новости и американской таможни, основную часть поставок в апреле составили препараты йода — на них пришлась 75% всех китайских поставок в Штаты. Также заметные объемы показали антибиотики (9,5%) и гормональные средства (4,4%).

Крупнейшими поставщиками лекарств в США в апреле стали Индия (19% от американского импорта), Ирландия (14%) и Швейцария (13%). Китай, с долей в 12%, занял 12-е место в списке стран-поставщиков, деля его с Венгрией, Данией и Японией.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Авто
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова Аудио 
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Авто
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут Аудио 
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Авто
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Последние материалы
Клава Кока рассказала о двойной травме на репетиции: удары стеклом и микрофоном
Ад на Пермской улице: огонь едва не убил десятки человек в Москве
Мото-путешествие без риска: опытные байкеры раскрыли главный секрет безопасной групповой езды
Мопеды в СССР: маленький транспорт — большие амбиции
Лос-Анджелес в осаде: Национальная гвардия вышла против мигрантов
Как не превратить квартиру в офис: ошибка, которую совершают почти все после ремонта
Революция в производстве батарей: новая мгновенная технология зарядки
Без капли масла и грамма сгущёнки: этот Наполеон растопит сердце любого диетолога
Не просто мигрень: тревожные симптомы головной боли, которые могут сигнализировать о проблемах
Планируете взять питомца из приюта? Обязательно прочитайте это
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.