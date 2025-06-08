Электроэнергия, связь, отопление: ДНР восстанавливает Курахово

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на восстановление электроснабжения Курахова, пострадавшего в ходе боев, выделят около 2 миллиардов рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Он отметил, что вопрос финансирования уже почти решен, и средства будут задействованы для обеспечения электроэнергией этого региона.

Также Пушилин рассказал, что на встрече с министром строительства России Иреком Файзуллиным, который на этой неделе посетил район, обсуждали подготовку республики к отопительному сезону и восстановление инфраструктуры, пострадавшей от боевых действий. Кроме того, власти ДНР работают над расширением покрытия мобильной связью в Курахово. Об этом сообщает ТАСС.

Уточнения

Сезон (фр saison от лат. satio «сеяние; время сева») — то же, что и время года: весна, лето, осень, зима. Часть года, характеризующаяся какими-либо явлениями природы (например, сезон дождей) или постоянно используемая для определённых работ (например, сезон уборки урожая), занятий или отдыха (например, брачный сезон, сезон охоты, купальный сезон, лечебный сезон и пр.).





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