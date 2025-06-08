Мелкие магазины канцтоваров закрываются — маркетплейсы наступают

Исследование показало, что в секторе розничной торговли канцтоварами мелкие игроки не могут конкурировать с маркетплейсами.

Фото: commons.wikimedia.org by X5 Retail Group, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ магазин

В мае продажи канцтоваров через электронные площадки выросли почти на 70% в годовом выражении.

Аналитики подсчитали, что к маю 2025 года в России количество магазинов канцтоваров снизится на 5% по сравнению с предыдущим годом, до 11,76 тыс. Закрылось более 630 специализированных магазинов.

В городах-миллионниках число таких магазинов уменьшилось на 12,3% и составило более 2,4 тыс. точек, что составляет 20% от общего числа профильных торговых объектов в стране. Наибольшее закрытие отмечено в Омске (-26%), Ростове-на-Дону (-24%) и Нижнем Новгороде (-20%). В Москве и Санкт-Петербурге снижение составило 13% и 8% соответственно.

Ассоциация канцелярского рынка в августе 2024 года предупреждала о рисках закрытия тысяч магазинов из-за преимуществ маркетплейсов, которые могут сокращать налоговые поступления и заменять штатных сотрудников самозанятыми. За последние два месяца офлайн-продажи канцтоваров упали примерно на 3% в годовом выражении, пишет "Ъ".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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