Три борта "развернули" от Внуково — что случилось над Москвой

Молнии, низкие тучи и шквалистый ветер — стихия разгулялась над московским регионом и внесла свои коррективы в график авиаперелётов. Из-за грозы сразу три самолёта, следовавшие во Внуково, были вынуждены сменить курс и уйти на запасные аэродромы.

Фото: https://stroi.mos.ru/gallery/4551 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Внуково

Что произошло

На момент 18:15 по московскому времени в аэропорту Внуково действовал режим работы "по фактической погоде" — то есть диспетчеры и пилоты принимали решения, отталкиваясь от текущей ситуации в воздухе. В этот период неблагоприятные погодные условия сделали посадку невозможной для нескольких рейсов.

"Аэропорт Внуково в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолёты по фактической погоде. По данным на 18:15 мск, командиры трёх воздушных судов, летевших во Внуково, приняли решение "уйти” на запасные аэродромы", — сообщили в Telegram-канале Росавиации.

Как реагировали службы

Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения усилили контроль за обстановкой в небе над Московским регионом. Специалисты оперативно следили за передвижением воздушных судов и обеспечивали безопасность всех полётов в условиях непогоды.

Подобные меры — стандартная практика в случаях, когда погода резко меняется. Безопасность пассажиров и экипажей остаётся приоритетом, а решения о смене маршрута принимаются командирами самолётов на основе рекомендаций диспетчерских служб.

Уточнения

Гроза́ — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии — сопровождаемые громом.



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