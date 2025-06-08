Рынок алкоголя столкнулся с падением продаж: премиальные бренды теряют свои позиции

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производители спиртных напитков по всему миру сталкиваются с изменением привычек потребления алкоголя.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Три алкогольных коктейля

Французская компания Rémy Cointreau, следуя примеру Diageo и Pernod Ricard, решила отказаться от планов по продажам из-за экономической и торговой неопределенности.

Продажи коньяка Rémy Martin упали на 22% за год из-за снижения потребления в США и сложных условий в Китае. Напряженность между США и Китаем также негативно сказалась на продажах коньяка Hennessy от LVMH, который снизился на 17% в первом квартале.

Торговые барьеры, включая импортные пошлины, усугубляют ситуацию, а вино и спиртные напитки остаются наименее прибыльными для крупных компаний. Например, действующие тарифы могут нанести ущерб Remy Cointreau в размере 65 миллионов евро.

В отличие от крепких спиртных напитков, пиво, производимое на месте, менее подвержено бойкотам, и крупнейшие пивоварни сохраняют свои прогнозы на год.

В то же время спрос на премиальные бренды, который вырос во время пандемии, замедляется, и потребители начинают больше обращать внимание на местные дешевые альтернативы, пишет CNBC.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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