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Рынок алкоголя столкнулся с падением продаж: премиальные бренды теряют свои позиции

1:20
Экономика

Производители спиртных напитков по всему миру сталкиваются с изменением привычек потребления алкоголя.

Три алкогольных коктейля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Три алкогольных коктейля

Французская компания Rémy Cointreau, следуя примеру Diageo и Pernod Ricard, решила отказаться от планов по продажам из-за экономической и торговой неопределенности.

Продажи коньяка Rémy Martin упали на 22% за год из-за снижения потребления в США и сложных условий в Китае. Напряженность между США и Китаем также негативно сказалась на продажах коньяка Hennessy от LVMH, который снизился на 17% в первом квартале.

Торговые барьеры, включая импортные пошлины, усугубляют ситуацию, а вино и спиртные напитки остаются наименее прибыльными для крупных компаний. Например, действующие тарифы могут нанести ущерб Remy Cointreau в размере 65 миллионов евро.

В отличие от крепких спиртных напитков, пиво, производимое на месте, менее подвержено бойкотам, и крупнейшие пивоварни сохраняют свои прогнозы на год.

В то же время спрос на премиальные бренды, который вырос во время пандемии, замедляется, и потребители начинают больше обращать внимание на местные дешевые альтернативы, пишет CNBC.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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