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В Карелии запустили завод без аналогов — он меняет подход к стройке

1:54
Экономика

Завод, не имеющий аналогов в Карелии, официально открылся в День Республики — и сразу же привлёк внимание. Его запуск стал частью крупного инвестпроекта, в котором сошлись поддержка властей, современные технологии и производственный потенциал региона.

Карелия
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Карелия

Производство разместилось на площадке "Томицы-2". Здесь выпускают мебельные щиты и лестничные элементы, а также готовятся к старту два новых цеха. В одном перерабатывают древесные отходы, в другом — создают террасную доску, соединяя древесину с полимерами. Подобного производства в Карелии ещё не было.

"Это уникальное современное производство. Уверен, коллективу предприятия здесь будет приятно работать — для этого созданы все условия", — отметил Артур Парфенчиков, глава Карелии, на торжественном открытии.

Сейчас на предприятии работают 45 человек. Но уже совсем скоро численность вырастет до 75 — когда запустятся все производственные линии.

Завод оборудован собственной котельной, работающей на щепе, и спроектирован с продуманной логистикой и технологией. Производственные мощности окажутся особенно актуальны на фоне бурного роста индивидуального жилищного строительства в Карелии: только за первые месяцы года уже сдано более 1100 частных домов.

"В августе мы запускаем ещё два цеха. Это позволит расширить ассортимент и сократить потери сырья", — сообщил Павел Кюлленен, руководитель компании "Крона".

Инвестпроект поддержали фонды развития промышленности, региональный и федеральный. Среди мер поддержки — участок без торгов, компенсации затрат на подключение к электросетям, субсидии на строительство зданий и покупку оборудования.

Уточнения

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия (карел. Karjalan tašavalta, лив.-карел. Karjalan tazavaldu, фин. Karjalan tasavalta, вепс. Karjalan Tazovaldkund), или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Промы́шленность (от рус. промышлять, промысел) — совокупность предприятий (рудников, шахт, электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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