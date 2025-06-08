Свежая, охлаждённая, мороженая: какой турецкой рыбе отдала предпочтение Россия

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле Россия удвоила закупки рыбы из Турции по сравнению с прошлым годом, составив 25,3 миллиона долларов.

Фото: freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рыба

Это на 2,2 раза больше, чем в апреле 2024 года, хотя в месячном выражении поставки снизились на четверть.

Основная часть покупок пришлась на свежую и охлажденную рыбу — 16,2 миллиона долларов. Из этого объема 13,7 миллиона составила форель, 1,3 миллиона — сибас, а 1,2 миллиона — морской карась. Также закупали мороженую рыбу на 8,7 миллиона долларов и рыбное филе, мясо и фарш на 302 тысячи долларов.

В итоге Россия стала главным покупателем турецких морепродуктов, опередив Италию (21,6 миллиона долларов), Нидерланды (16,7 миллиона), Грецию (15,9 миллиона) и Великобританию (15,7 миллиона), пишет РИА Новости.

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).





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