Туризм и общепит: доходы сотрудников значительно выросли

Этой весной в России заметно выросли средние ежемесячные зарплаты в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.
Средний заработок достиг 83,4 тысячи рублей, что на 47% больше по сравнению с прошлым годом. Эти данные предоставил сервис "Авито Работа".
Кроме того, в сфере туризма также наблюдается рост: доходы туроператоров увеличились на 40% и составили 74,8 тысячи рублей. Официанты теперь получают в среднем 84,5 тысячи рублей, что на 23% больше, а менеджеры по организации мероприятий — 68,3 тысячи рублей (+22%). Повара зарабатывают 70,5 тысячи рублей (+14%), а бармены — 62,8 тысячи рублей (+10%), согласно "Ъ".
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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