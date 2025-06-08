Туризм и общепит: доходы сотрудников значительно выросли

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Этой весной в России заметно выросли средние ежемесячные зарплаты в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info официантка

Средний заработок достиг 83,4 тысячи рублей, что на 47% больше по сравнению с прошлым годом. Эти данные предоставил сервис "Авито Работа".

Кроме того, в сфере туризма также наблюдается рост: доходы туроператоров увеличились на 40% и составили 74,8 тысячи рублей. Официанты теперь получают в среднем 84,5 тысячи рублей, что на 23% больше, а менеджеры по организации мероприятий — 68,3 тысячи рублей (+22%). Повара зарабатывают 70,5 тысячи рублей (+14%), а бармены — 62,8 тысячи рублей (+10%), согласно "Ъ".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.