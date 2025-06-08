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Туризм и общепит: доходы сотрудников значительно выросли

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Экономика

Этой весной в России заметно выросли средние ежемесячные зарплаты в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.

официантка
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
официантка

Средний заработок достиг 83,4 тысячи рублей, что на 47% больше по сравнению с прошлым годом. Эти данные предоставил сервис "Авито Работа".

Кроме того, в сфере туризма также наблюдается рост: доходы туроператоров увеличились на 40% и составили 74,8 тысячи рублей. Официанты теперь получают в среднем 84,5 тысячи рублей, что на 23% больше, а менеджеры по организации мероприятий — 68,3 тысячи рублей (+22%). Повара зарабатывают 70,5 тысячи рублей (+14%), а бармены — 62,8 тысячи рублей (+10%), согласно "Ъ".

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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