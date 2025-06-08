Водохранилище на реке Марта: как проект изменит водоснабжение Крыма

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Бахчисарайском районе на реке Марта строится новое водохранилище, объем которого предварительно составит около 6,5 миллионов кубических метров.

Фото: commons.wikimedia.org by DMar2210, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ялта

Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что совместно с руководителем Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрием Кирилловым провели выездное совещание по этому проекту. Строительство водохранилища значительно увеличит запасы пресной воды для населения южнобережья и поможет улучшить водный баланс городского округа Ялты, особенно в засушливые годы.

Ранее сообщалось, что в первом квартале только 56 государств и юрисдикций торговали больше с США, чем с Китаем, в то время как товарооборот 145 экономик оказался выше с Поднебесной.

Уточнения

Баланс — равновесие, уравновешивание.





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