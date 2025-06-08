В Бахчисарайском районе на реке Марта строится новое водохранилище, объем которого предварительно составит около 6,5 миллионов кубических метров.
Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Он отметил, что совместно с руководителем Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрием Кирилловым провели выездное совещание по этому проекту. Строительство водохранилища значительно увеличит запасы пресной воды для населения южнобережья и поможет улучшить водный баланс городского округа Ялты, особенно в засушливые годы.
Ранее сообщалось, что в первом квартале только 56 государств и юрисдикций торговали больше с США, чем с Китаем, в то время как товарооборот 145 экономик оказался выше с Поднебесной.
Баланс — равновесие, уравновешивание.
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