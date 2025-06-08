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Россияне скупают элитные духи за сотни тысяч: введение маркировки в России

1:25
Экономика

Весной 2025 года россияне раскупили два флакона элитных духов Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл по цене 134 тысячи рублей за каждый.

Парфюм
Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller
Парфюм

Об этом сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Для сравнения, цена одного флакона составляет 6,9 минимального размера оплаты труда (МРОТ), который на тот момент был 19,2 тысячи рублей. В целом, в России в весенний сезон продали более 30 флаконов парфюмерии, каждый из которых стоил свыше 100 тысяч рублей. Также ЦРПТ отметил, что введение маркировки помогло сократить рынок нелегальной парфюмерии в пять раз, согласно РИА Новости.

Ранее сообщалось, что нью-йоркский комик Лиам Нельсон, приехавший на гастроли в британскую столицу, поверил восторженным отзывам в интернете и решил, что нашел кулинарное сокровище — стейк-хаус Angus на Лестер-сквер. Но что его ждало на самом деле? Оказалось, комик стал жертвой давней британской "заманиловки". Лондонские пользователи специально завышают рейтинги туристических ресторанов, чтобы уберечь лучшие заведения города от наплыва туристов, о чем сообщила The Daily Mail.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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