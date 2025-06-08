Весной 2025 года россияне раскупили два флакона элитных духов Diaghilev от Roja Parfums объемом 100 мл по цене 134 тысячи рублей за каждый.
Об этом сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Для сравнения, цена одного флакона составляет 6,9 минимального размера оплаты труда (МРОТ), который на тот момент был 19,2 тысячи рублей. В целом, в России в весенний сезон продали более 30 флаконов парфюмерии, каждый из которых стоил свыше 100 тысяч рублей. Также ЦРПТ отметил, что введение маркировки помогло сократить рынок нелегальной парфюмерии в пять раз, согласно РИА Новости.
Ранее сообщалось, что нью-йоркский комик Лиам Нельсон, приехавший на гастроли в британскую столицу, поверил восторженным отзывам в интернете и решил, что нашел кулинарное сокровище — стейк-хаус Angus на Лестер-сквер. Но что его ждало на самом деле? Оказалось, комик стал жертвой давней британской "заманиловки". Лондонские пользователи специально завышают рейтинги туристических ресторанов, чтобы уберечь лучшие заведения города от наплыва туристов, о чем сообщила The Daily Mail.
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
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