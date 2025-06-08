Налоговые вычеты станут доступнее: вот что изменится для миллионов россиян

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Процедуру оформления налоговых вычетов упростят для некоторых категорий граждан.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина подписывает документы

Об этом сообщили "Известиям" в Минцифры. Теперь получить денежные средства можно будет как в России, так и за границей.

Гражданам не нужно будет самостоятельно заполнять декларацию для уплаты налога на доход. Появится возможность отслеживать статус камеральных проверок налоговой, чтобы видеть, на каком этапе находится заявление и когда начнется выплата.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что налоговые вычеты сейчас не популярны среди граждан из-за сложности их оформления. Перевод этих услуг в онлайн-формат сделает процесс быстрым и понятным, что особенно важно для работающих людей, студентов и семей с детьми.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян добавил, что Минцифры уже не в первый раз расширяет спектр услуг через интернет-портал Госуслуг. Хотя внедрение новых функций займет некоторое время, ожидается, что к весне 2026 года они будут полноценно запущены.

К концу сентября на портале Госуслуг можно будет оформить налоговый вычет на образование, получаемое как в России, так и за рубежом. За последние годы количество внедренных технологических процессов в ФНС увеличилось более чем в пять раз.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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