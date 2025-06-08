Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Природа против хронической боли: воздух и вода лечат тело
Вентилятор включается, но прохлады нет — вот в чём настоящая причина
Чем столовская еда СССР отличалась от ресторанной: два мира — две кухни
Груша без этого — просто перекус: секрет сочетания, который даёт результат
Тренды, о которых вы не знали: 5 аксессуаров, которые в топе этим летом
Этот сыр обогнал даже яйца: скрытый лидер по белку
Советские дачи: как выращивали овощи и отдыхали на природе
Гоша Куценко раскрыл секрет воспитания дочерей: почему он против их карьеры в кино
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае

Налоговые вычеты станут доступнее: вот что изменится для миллионов россиян

1:31
Экономика

Процедуру оформления налоговых вычетов упростят для некоторых категорий граждан.

Мужчина подписывает документы
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подписывает документы

Об этом сообщили "Известиям" в Минцифры. Теперь получить денежные средства можно будет как в России, так и за границей.

Гражданам не нужно будет самостоятельно заполнять декларацию для уплаты налога на доход. Появится возможность отслеживать статус камеральных проверок налоговой, чтобы видеть, на каком этапе находится заявление и когда начнется выплата.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что налоговые вычеты сейчас не популярны среди граждан из-за сложности их оформления. Перевод этих услуг в онлайн-формат сделает процесс быстрым и понятным, что особенно важно для работающих людей, студентов и семей с детьми.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян добавил, что Минцифры уже не в первый раз расширяет спектр услуг через интернет-портал Госуслуг. Хотя внедрение новых функций займет некоторое время, ожидается, что к весне 2026 года они будут полноценно запущены.

К концу сентября на портале Госуслуг можно будет оформить налоговый вычет на образование, получаемое как в России, так и за рубежом. За последние годы количество внедренных технологических процессов в ФНС увеличилось более чем в пять раз.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам
Садоводство, цветоводство
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам Аудио 
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Еда и рецепты
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым Аудио 
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Последние материалы
Тренды, о которых вы не знали: 5 аксессуаров, которые в топе этим летом
Этот сыр обогнал даже яйца: скрытый лидер по белку
Налоговые вычеты станут доступнее: вот что изменится для миллионов россиян
Советские дачи: как выращивали овощи и отдыхали на природе
Гоша Куценко раскрыл секрет воспитания дочерей: почему он против их карьеры в кино
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Синтетика или хлопок? Тренер объяснила, какую одежду выбрать для летних тренировок
Экономное спасение от жары: превратите вентилятор в домашний кондиционер – это просто
Воробьёв впервые высказался о тайной свадьбе с Гарифуллиной: моё сокровище — только для меня
Высота, тишина, материалы — три правила кормления, о которых не говорят на упаковке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.