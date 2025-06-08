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Сокращение сроков: как маткапитал станет ближе к каждой семье

1:01
Экономика

Срок рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала в России сократили с 10 до 5 дней.

семья
Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
семья

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие поправки в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Теперь территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ будут рассматривать заявления о маткапитале быстрее. Также срок ответа органов на запрос Социального фонда РФ о предоставлении необходимых документов для принятия решения о распоряжении средствами маткапитала сократился с 5 дней до 48 часов.

Кроме того, закон вводит норму о ведении учета лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере (ГИС ЕЦП). Социальный фонд РФ будет выдавать сертификаты на основании сведений из этой платформы.

Уточнения

Капита́л (от лат. capitalis «главный, основной», от корня caput — «голова, единица, штука», в значении счета скота по головам) — широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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