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От морсов до крабовых палочек: эксперты назвали лучшие продукты России в мае

2:14
Экономика

Эксперты Роскачества назвали список товаров, удостоенных государственного Знака качества. Вот кто стал обладателем этого почетного звания по категориям:

Девушка с собакой в магазине
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка с собакой в магазине

Безалкогольные напитки:

  •  "Вико" — вишневый нектар осветленный, ООО "Южная соковая компания" (Краснодарский край).
  •  Rioba — морс клюквенный, ООО ТПК "Аршани" (Московская область).

Консервы:

  •  "6 соток" — зеленый горошек, ООО "Кубанский консервный комбинат" и ООО "Агро-Инвест" (Кабардино-Балкарская республика).
  •  Globus — зеленый горошек, ООО "Бондюэль-Кубань" (Краснодарский край).
  •  "Бондюэль" — зеленый горошек, ООО "Бондюэль-Кубань" (Краснодарский край).

 Колбасные изделия:

  •  "Окраина" — молочные сосиски, ООО "МПЗ Богородский" (Московская область).

 Рыба и морепродукты:

  •  Vici — крабовые палочки, ООО "Вичи-Русь" (Калининградская область).
  •  Vici — крабовое мясо, ООО "Вичи-Русь" (Калининградская область).

Российский Знак качества присваивается лучшим отечественным продуктам, которые соответствуют высоким стандартам качества и требованиям по локализации производства (не ниже 90%). Сертификация бесплатна для производителей, и право на использование Знака выдается на три года. Всего Знак качества был присвоен более 270 товарам.

Согласно опросам, более 50 миллионов человек знают о российском Знаке качества, и уровень доверия к нему составляет 82%. После получения Знака качество продаж товаров возрастает более чем на 20%. Региональные производители, получившие этот знак, выходят на федеральный и международный уровни.

Кроме того, компании, получившие Знак качества, автоматически получают знак "Сделано в России", что позволяет наносить на продукцию специальный знак соответствия, окрашенный в триколор. Информация о таких компаниях и их продукции также появляется в мультиязычном каталоге Made in Russia.

Уточнения

Морс — прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый. Известен со времени составления «Домостроя».
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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