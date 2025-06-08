От морсов до крабовых палочек: эксперты назвали лучшие продукты России в мае

Эксперты Роскачества назвали список товаров, удостоенных государственного Знака качества. Вот кто стал обладателем этого почетного звания по категориям:
Безалкогольные напитки:
Консервы:
Колбасные изделия:
Рыба и морепродукты:
Российский Знак качества присваивается лучшим отечественным продуктам, которые соответствуют высоким стандартам качества и требованиям по локализации производства (не ниже 90%). Сертификация бесплатна для производителей, и право на использование Знака выдается на три года. Всего Знак качества был присвоен более 270 товарам.
Согласно опросам, более 50 миллионов человек знают о российском Знаке качества, и уровень доверия к нему составляет 82%. После получения Знака качество продаж товаров возрастает более чем на 20%. Региональные производители, получившие этот знак, выходят на федеральный и международный уровни.
Кроме того, компании, получившие Знак качества, автоматически получают знак "Сделано в России", что позволяет наносить на продукцию специальный знак соответствия, окрашенный в триколор. Информация о таких компаниях и их продукции также появляется в мультиязычном каталоге Made in Russia.
Морс — прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый. Известен со времени составления «Домостроя».
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